В Киеве до 13 лет осудили мужчину, который до смерти избил шестилетнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Деснянский районный суд столицы определил мужчине наказание за убийство малолетнего ребенка. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.
Цитата:
"В ходе досудебного расследования следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой на момент совершения преступления фигурант мог осознавать свои действия и руководить ими. В зале суда обвиняемый признал свою вину. Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили обвинительный акт в Деснянский районный суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Что было раньше
Напомним, инцидент произошел летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе. По спецлинии 102 от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок.
На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался в больнице.