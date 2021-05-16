У Києві до 13 років засудили чоловіка, який до смерті побив шестирічного хлопчика

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"У ході досудового розслідування слідчі назначили судово-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої на момент скоєння злочину фігурант міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У залі суду обвинувачений визнав свою провину. Слідчі зібрали усі докази вини затриманого та направили обвинувальний акт до Деснянського районного суду, який визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Що було раніше

Нагадаємо, подія сталася влітку 2020 року у будинку на вулиці Шолом-Алейхема, що у Деснянському районі. На спецлінію 102 від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки випала 6-річна дитина.

На місці правоохоронці опитали свідків та встановили, що хлопчику завдав тілесні ушкодження його 38-річний хрещений батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Через декілька днів від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.