В Киеве мужчину, который до смерти забил своего пасынка, осудили на 10 лет

“... приговором Днепровского районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к максимальной мере наказания, а именно до 10 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Кроме того, с обвиняемого взыскано 500 тыс. грн возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Мужчина сейчас находится под стражей.

Также отмечается, что в ходе проведения судебного разбирательства обвиняемый, который ранее уже был осужден за насильственные преступления, свою вину признал частично, однако не раскаялся.

В судебном заседании мужчина систематически нарушал порядок. Оскорблял и унижал присутствующих, в том числе с использованием нецензурных слов, угрожал им.

Напомним, прокуратура Умани направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который до смерти забил мужчину, а также занимался распространением наркотиков.