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В Киеве мужчину, который до смерти забил своего пасынка, осудили на 10 лет

Киев • УНН

 • 10509 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Днепровский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 47-летнего мужчину, который летом 2018 года в результате конфликта до смерти забил деревянной палкой своего пасынка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве мужчину, который до смерти забил своего пасынка, осудили на 10 лет

“... приговором Днепровского районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к максимальной мере наказания, а именно до 10 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Кроме того, с обвиняемого взыскано 500 тыс. грн возмещения морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Мужчина сейчас находится под стражей.

Также отмечается, что в ходе проведения судебного разбирательства обвиняемый, который ранее уже был осужден за насильственные преступления, свою вину признал частично, однако не раскаялся.

В судебном заседании мужчина систематически нарушал порядок. Оскорблял и унижал присутствующих, в том числе с использованием нецензурных слов, угрожал им.

Напомним, прокуратура Умани направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который до смерти забил мужчину, а также занимался распространением наркотиков.

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