У Києві до 10 років засудили чоловіка, який до смерті забив свого пасинка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Дніпровський районний суд Києва засудив до 10 років позбавлення волі 47-річного чоловіка, який влітку 2018 року внаслідок конфлікту до смерті забив дерев’яною палицею свого пасинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“... вироком Дніпровського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого) та засуджено до максимальної міри покарання, а саме до 10 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, з обвинуваченого стягнуто 500 тис грн відшкодування моральної шкоди на користь потерпілої сторони. Чоловік наразі перебуває під вартою.
Також, зазначається, що у ході проведення судового розгляду обвинувачений, який раніше вже був засуджений за насильницькі злочини, свою вину визнав частково, проте не розкаявся.
У судовому засіданні чоловік систематично порушував порядок. Ображав та принижував присутніх, у тому числі з використанням нецензурних слів, погрожував їм.
Нагадаємо, прокуратура Умані скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який до смерті забив чоловіка, а також займався розповсюдженням наркотиків.