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В Киеве мужчину подозревают в более 40 сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек

В Киеве мужчину подозревают в более 40 сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек

Киев  •  УНН

 • 13711 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Столичные следователи установили причастность мужчины к совершению 43 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Информацию о новых преступлениях правоохранители получили во время досудебного расследования в другом уголовном производстве. Всего жертвами обидчика стали девять девочек в возрасте от 9 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Указано, что во время работы по расследованию развращения 10-летней девочки правоохранители установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

"Правонарушитель действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме этого, мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девочек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия", - сообщили в отделе коммуникации.

Указано, что сначала суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тысяч гривен, чем подозреваемый и воспользовался. Однако после сообщения фигуранту о подозрении в совершении новых эпизодов суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет ", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку.

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