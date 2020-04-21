У Києві чоловіка підозрюють у понад 40 сексуальних злочинах стосовно неповнолітніх дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Столичні слідчі встановили причетність чоловіка до вчинення 43 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Інформацію про нові злочини правоохоронці отримали під час досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні. Загалом жертвами кривдника стали дев’ять дівчат віком від 9 до 16 років”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час роботи з розслідування розбещення 10-річної дівчинки правоохоронці встановили ще вісім неповнолітніх потерпілих, відносно яких підозрюваний вчиняв злочини сексуального характеру.
"Правопорушник діяв за однією схемою: через інтернет знаходив малолітніх, з якими налагоджував дружні стосунки, а через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Окрім цього, чоловік надсилав зображення порнографічного характеру та у відповідь просив дівчат надсилати свої особисті та відверті фото. З деякими із них він домовлявся про зустріч неподалік від їх домівок, під час яких цілував їх та вчиняв інші розпусні дії", - повідомили у відділі комунікації.
Вказано, що спочатку суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 84 тисяч гривень, чим підозрюваний і скористався. Проте після повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні нових епізодів суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
“Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року працівники Подільського управління поліції спільно з Департаментом кіберполіції викрили 41-річного киянина, який розбещував 10-річну дівчину.