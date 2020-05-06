В Киеве мужчина прыгнул с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве полицейские спасли мужчину, который прыгнул с моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Полицейские на служебном катере добрались до места происшествия и вытащили мужчину из воды. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как рассказал инспектор сектора превенции речной полиции ГУНП в Киеве Игорь Волковский: "Я вместе со своими коллегами ... быстро приблизились к мужчине и дали команду поднять руку вверх, чтобы зафиксировать шейный отдел и переместить пострадавшего на борт патрульного катера. Далее мы зафиксировали его в стабильном боковом положении, оказали первую домедицинскую помощь и доставили к берегу, где передали врачам для дальнейшей госпитализации".
Напомним, в Виннице помешали беременной женщине прыгнуть с моста в реку.