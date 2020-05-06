У Києві чоловік стрибнув з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві поліцейські врятували чоловіка, який стрибнув з мосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Поліцейські на службовому катері дісталися до місця події та витягнули чоловіка з води. Наразі потерпілий перебуває у лікарні”, — сказано у повідомленні.
Як розповів інспектор сектору превенції річкової поліції ГУНП у місті Києві Ігор Волковський: “Я разом зі своїми колегами...швидко наблизились до чоловіка і дали команду підняти руку вверх, щоб зафіксувати шийний відділ та перемістити потерпілого на борт патрульного катера. Далі ми зафіксували його у стабільному боковому положенні, надали першу домедичну допомогу та доправили до берега, де передали лікарям для подальшої госпіталізації”.
Нагадаємо, у Вінниці завадили вагітній жінці стрибнути з мосту у річку.