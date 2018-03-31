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В Киеве мужчина спрыгнул с моста

В Киеве мужчина спрыгнул с моста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. С Северного (Московского) моста в Киеве спрыгнул мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

"Где-то в районе 16:00 мы получили сообщение, что спрыгнул человек с Московского (Северного - ред.) моста. Мужчина 1978 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели прибыли на место происшествия, однако реанимировать мужчину не удалось. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, мужчину привалило железобетонными плитами в Кировоградской области.

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