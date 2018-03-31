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У Києві чоловік стрибнув з мосту

У Києві чоловік стрибнув з мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. З Північного (Московського) мосту в Києві стрибнув чоловік. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

"Десь близько 16:00 ми отримали повідомлення, що зістрибнула людина з Московського (Північного - ред.) мосту. Чоловік 1978 року народження", - повідомили в прес-службі.

Рятувальники прибули на місце події, проте реанімувати чоловіка не вдалося. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, чоловіка привалило залізобетонними плитами в Кіровоградській області.

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