У Києві чоловік стрибнув з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. З Північного (Московського) мосту в Києві стрибнув чоловік. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
"Десь близько 16:00 ми отримали повідомлення, що зістрибнула людина з Московського (Північного - ред.) мосту. Чоловік 1978 року народження", - повідомили в прес-службі.
Рятувальники прибули на місце події, проте реанімувати чоловіка не вдалося. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Нагадаємо, чоловіка привалило залізобетонними плитами в Кіровоградській області.