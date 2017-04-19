В Киеве мужчина обстрелял частный дом

По информации правоохранителей, 18 апреля около 22.00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул. Крутая выстрелили в металлопластиковое окно дома.

На вызов выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, работники Дарницкого управления полиции.

На месте происшествия в милицию обратился 39-летний владелец дома, который рассказал: примерно в 21:10 услышал звуки, похожие на два выстрела и разбития стекла. Когда подошел к окну, заметил отверстие. После этого мужчина вышел во двор, но никого не увидел и вызвал полицию.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, изъяла два амортизатора и дробь. К осмотру привлекли кинолога со служебной собакой, которые проследили следы, ведущие к дороге.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для выяснения мотивов преступления. Сейчас правоохранители проводят отработку территории, прилегающей к месту происшествия для установления возможных свидетелей и очевидцев. Кроме того, проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивский.

Как сообщал УНН, 29 марта в Красногоровке Донецкой области неизвестный выстрелил из РПГ в магазин.