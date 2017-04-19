В Киеве мужчина обстрелял частный дом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35208 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100720 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115681 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112062 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103962 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106964 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103477 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152698 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве мужчина обстрелял частный дом

В Киеве мужчина обстрелял частный дом

Киев  •  УНН

 • 15404 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который дважды выстрелил в окно частного дома в Дарницком районе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По информации правоохранителей, 18 апреля около 22.00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул. Крутая выстрелили в металлопластиковое окно дома.

На вызов выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, работники Дарницкого управления полиции.

На месте происшествия в милицию обратился 39-летний владелец дома, который рассказал: примерно в 21:10 услышал звуки, похожие на два выстрела и разбития стекла. Когда подошел к окну, заметил отверстие. После этого мужчина вышел во двор, но никого не увидел и вызвал полицию.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, изъяла два амортизатора и дробь. К осмотру привлекли кинолога со служебной собакой, которые проследили следы, ведущие к дороге.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для выяснения мотивов преступления. Сейчас правоохранители проводят отработку территории, прилегающей к месту происшествия для установления возможных свидетелей и очевидцев. Кроме того, проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивский.

Как сообщал УНН, 29 марта в Красногоровке Донецкой области неизвестный выстрелил из РПГ в магазин.

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