У Києві чоловік обстріляв приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліція Києва розшукує зловмисника, який двічі вистрілив у вікно приватного будинку у Дарницькому районі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, 18 квітня близько 22.00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Крута вистрілили у металопластикове вікно будинку.
На виклик виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, працівники Дарницького управління поліції.
На місці події до правоохоронців звернувся 39-річний власник будинку, який розповів: приблизно о 21:10 почув звуки, схожі на два постріли та розбиття скла. Коли підійшов до вікна, помітив отвір. Після цього чоловік вийшов на подвір’я, але нікого не побачив і викликав поліцію.
Слідчо-оперативна група обстежила місце події, вилучила два пижі-амортизатори та дріб. До огляду залучили кінолога зі службовою собакою, які простежили слід до дороги.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для з’ясування мотивів чинення злочину. Зараз правоохоронці проводять відпрацювання території, прилеглої до місця події, для встановлення можливих свідків та очевидців. Крім того, проводяться інші оперативно-розшукові заходи для затримання зловмисника. За скоєння такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі", - зазначив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський.
Як повідомляв УНН, 29 березня у Красногорівці Донецької області невідомий вистрілив з РПГ в магазин.