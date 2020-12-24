В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

“Киевские полицейские начали уголовное производство по факту взрыва в помещении самообслуживания одного из банков. Неизвестный взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался и убежал. В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло сегодня в 3:25 на улице Градинской. Правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

“В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому уголовному преступлению”, — добавили в полиции.

Напомним, в Ахтырке задержали ранее судимого и несовершеннолетнего серийного взрывателя банкоматов.