У Києві чоловік кинув вибухівку у відділення банку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві поліцейські розшукують зловмисника, який вночі виламав двері банківського відділення та кинув вибухівку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, постраждалих на місці події не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Київські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху у приміщенні самообслуговування одного з банків. Невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор невідомий предмет, що вибухнув та втік. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася сьогодні о 3:25 на вулиці Градинській. Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії: оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео із камер спостереження, опитали свідків. Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
“У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення”, — додали в поліції.
Нагадаємо, в Охтирці затримали раніше судимого і неповнолітню за серійний підрив банкоматів.