В Киеве мужской монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Киевский Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины объявил о закрытии на карантин, поскольку у жителей монастыря подтвердили COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу монастыря в Facebook.
Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины, который расположен в Киеве на Печерске, объявил о закрытии на карантин в связи с выявлением случаев COVID-19.
“Объявление о закрытии на самоизоляцию
В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания из-за коронавируса, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия”, - сообщили в монастыре.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье на карантин пошел футбольный клуб.