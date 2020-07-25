В Киеве мужской монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101148 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110174 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115038 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147097 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115414 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139383 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103793 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102777 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105049 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102270 просмотра

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В Киеве мужской монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве мужской монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 20724 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Киевский Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины объявил о закрытии на карантин, поскольку у жителей монастыря подтвердили COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу монастыря в Facebook.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины, который расположен в Киеве на Печерске, объявил о закрытии на карантин в связи с выявлением случаев COVID-19.

“Объявление о закрытии на самоизоляцию

В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания из-за коронавируса, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия”, - сообщили в монастыре.

Как сообщал УНН, на Прикарпатье на карантин пошел футбольный клуб.

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