Коронавірус виявили у футбольному клубі на Прикарпатті

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19 березня, 18:42 • 45930 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100062 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101187 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116855 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123371 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 120268 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155823 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124778 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Народний футбольний клуб "Ураган" (Івано-Франківська область) у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію, оскільки ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19 у 12 осіб серед тренерського штабу, адміністративного персоналу і гравців основної і дублюючих команд. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НФК “Ураган”.

“23-го липня, Народний футбольний клуб "Ураган" у повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19. На жаль, небезпечна інфекція торкнулась і нашого клубу – дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно медичного протоколу Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, семеро баскетболісток НБА інфікувалися коронавірусом.

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