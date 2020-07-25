Коронавірус виявили у футбольному клубі на Прикарпатті

“23-го липня, Народний футбольний клуб "Ураган" у повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19. На жаль, небезпечна інфекція торкнулась і нашого клубу – дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно медичного протоколу Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, семеро баскетболісток НБА інфікувалися коронавірусом.



