Семеро баскетболісток НБА інфікувалися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Семеро представниць жіночої Національної баскетбольної асоціації заразилися коронавірусом, інформує УНН з посиланням на ESPN.
З 28 червня по 5 липня тестування пройшли 137 гравців. Ті, хто отримав позитивний результат тесту будуть знаходитися в режимі самоізоляції поки не одужають.
Одинадцять колективів з дванадцяти команд жіночої НБА вже сьогодні прибудуть до Флориди для початку підготовки до сезону-2020. Натомість приїзд “Індіани” відкладається, як мінімум на п’ять днів в якості запобіжного заходу.
Нагадаємо, що низка гравців чоловічої НБА здали позитивні тести на COVID-19.