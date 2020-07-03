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Дев'ятеро гравців НБА здали позитивні тести на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Тести на коронавірус ще дев'яти гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) дали позитивний результат, повідомляє УНН із посиланням на Twitter інсайдера ESPN Едріана Воджнаровскі.

Дані результати опубліковані після тестів за період з 24 по 29 червня. У цілому позитивний результати показали тести 25 гравців з початку тестування 25 червня.

Крім того, позитивний результат показали тести на коронавіурс 10 осіб із персоналу клубів. Загалом було зроблено 844 тести.

Нагадаємо, що 30 липня пройде рестарт НБА в якому візьмуть участь 22 з 30 команд.

Як писав УНН, чемпіон НБА підсилив склад "Лейкерс".

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