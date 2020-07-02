"Лейкерс" підписали чемпіона НБА Сміта
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. "Лос-Анджелес Лейкерс" підписали контракт із вільним агентом Джей Ар Смітом в якості запасного гравця для відновлення сезону в НБА. Про це заявив сьогодні віце-президент по баскетболу і генеральний директор Роб Пелінка, повідомляє УНН з посиланням на сайт "озерних".
Відповідно до політики команди умови угоди не були опубліковані. Досвідчений виконавець виступатиме під 21 номером на майці.
У 971 поєдинку в кар’єрі НБА (395 стартів) із “Новим Орлеаном”, “Денвером”, “Нью-Йорк Нікс” і “Клівлендом”, Сміт в середньому набирав по 12,5 очок, 3,2 підбирання, 2,1 передачі і 1,0 перехоплення за 27,0 хвилин, при цьому потрапляючи 37,3 відсотки дальніх кидків.
Примітно, що останній раз 34-річний американець з’являвся в 11 іграх (чотири старти) у складі “Кавальєрс” в сезоні 2018-19, набираючи по 6,7 очка, 1,6 підбирання, 1,9 передачі і 1,0 перехоплення за 20,2 хвилини за гру.
Додамо, у складі “Клівленда” Сміт разом із Леброном Джеймсом виграв сезон НБА (2016). Наразі баскетболісти об’єднаються в стані “Лейкерс”.