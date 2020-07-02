"Лейкерс" подписали чемпиона НБА Смита
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. "Лос-Анджелес Лейкерс" подписали контракт со свободным агентом Джей Ар Смитом в качестве запасного игрока для восстановления сезона в НБА. Об этом заявил сегодня вице-президент по баскетболу и генеральный директор Роб Пелинка, сообщает УНН со ссылкой на сайт "озерных".
В соответствии с политикой команды условия сделки не были опубликованы. Опытный исполнитель будет выступать под 21 номером на майке.
В 971 поединка в карьере НБА (395 стартов) с “Новым Орлеаном”, “Денвером”, “Нью-Йорк Никс” и “Кливлендом”, Смит в среднем набирал по 12,5 очков, 3,2 подбора, 2, 1 передачи и 1,0 перехвата за 27,0 минут, при этом попадая 37,3 процента дальних бросков.
Примечательно, что последний раз 34-летний американец появлялся в 11 играх (четыре старта) в составе “Кавальерс” в сезоне 2018-19, набирая по 6,7 очка, 1,6 подбора, 1,9 передачи и 1,0 перехвата за 20,2 минуты за игру.
Добавим, в составе “Кливленда” Смит вместе с Леброном Джеймсом выиграл сезон НБА (2016). Сейчас баскетболисты объединятся в состоянии “Лейкерс”.