Девять игроков НБА сдали положительные тесты на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Тесты на коронавирус еще девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат, сообщает УНН со ссылкой на Twitter инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски.
Данные результаты опубликованы после тестов за период с 24 по 29 июня. В целом положительный результаты показали тесты 25 игроков с начала тестирования 25 июня.
Кроме того, положительный результат показали тесты на коронавиурс 10 человек из персонала клубов. Всего было сделано 844 теста.
Напомним, что 30 июля пройдет рестарт НБА в котором примут участие 22 из 30 команд.
Как писал УНН, чемпион НБА усилил состав "Лейкерс".