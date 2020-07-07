Семь баскетболисток НБА заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Семь представительниц женской Национальной баскетбольной ассоциации заразились коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
С 28 июня по 5 июля тестирование прошли 137 игроков. Те, кто получил положительный результат теста будут находиться в режиме самоизоляции пока не поправятся.
Одиннадцать коллективов из двенадцати команд женской НБА уже сегодня прибудут во Флориду для начала подготовки к сезону-2020. Зато приезд “Индианы” откладывается как минимум на пять дней в качестве меры предостережения.
Напомним, что ряд игроков мужской НБА сдали положительные тесты на COVID-19.