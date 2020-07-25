Коронавирус обнаружили в футбольном клубе на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Народный футбольный клуб "Ураган" (Ивано-Франковская область) в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельную самоизоляцию, поскольку ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19 у 12 человек среди тренерского штаба, административного персонала и игроков основной и дублирующих команд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба НФК "Ураган".
"23-го июля, Народный футбольный клуб" Ураган "в полном составе (тренерский штаб, административный персонал, игроки основной и дублирующих команд) прошел плановое ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. К сожалению, опасная инфекция коснулась и нашего клуба - исследования подтвердили наличие COVID-19 в 12-ти случаях, поэтому согласно медицинского протокола Министерства здравоохранения Украины НФК "Ураган" в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельную самоизоляцию", - сообщили в пресс-служб .
Указано, что клуб предоставит всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Напомним, семь баскетболисток НБА заразились коронавирусом.