У Києві чоловічий монастир закрили на карантин через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Київський Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України оголосив про закриття на карантин, оскільки у мешканців монастиря підтвердили COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку монастиря в Facebook.
Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України, який розташований в Києві на Печерську, оголосив про закриття на карантин у зв’язку з виявленням випадків COVID-19.
“Оголошення про закриття на самоізоляцію
У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування. Просимо молитов за одужання хворих та подолання згубної пошесті”, — повідомили у монастирі.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті на карантин пішов футбольний клуб.