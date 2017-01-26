В Киеве четверо мужчин изнасиловали девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Соломенском районе Киева на улице Новополевой произошло изнасилование девушки с участием четырех мужчин. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook, передает УНН.
"План перехвата. Серебристый Дэу, 3 кавказца и наш - изнасиловали девушку, забрали телефоны, деньги. Ул. Новополевая, есть оружие", - говорится в сообщении.
Преступники с места преступления скрылись на авто Daewoo Lanos серебряного цвета.
"У одного из нападавших на левой руке на запястье татуировка в виде ящерицы", - написали в группе.
Полиция разыскивает злоумышленников.