У Києві четверо чоловіків згвалтували дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Солом'янському районі Києва на вулиці Новопольова відбулося згвалтування дівчини за участі чотирьох чоловіків. Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, передає УНН.
“План перехоплення. Сріблястий Деу 3 кавказця і наш — зґвалтували дівчину, забрали телефони гроші. Вул. Новопольова
є зброя”, — йдеться в повідомленні.
Злочинці з місця злочину зникли на авто Daewoo Lanos срібного кольору.
“У одного з нападників на лівій руці на зап’ясті татуювання у вигляді ящірки”, — написали у групі.
Поліція розшукує зловмисників.