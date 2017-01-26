У Києві четверо чоловіків згвалтували дівчину

“План перехоплення. Сріблястий Деу 3 кавказця і наш — зґвалтували дівчину, забрали телефони гроші. Вул. Новопольова

є зброя”, — йдеться в повідомленні.

Злочинці з місця злочину зникли на авто Daewoo Lanos срібного кольору.

“У одного з нападників на лівій руці на зап’ясті татуювання у вигляді ящірки”, — написали у групі.

Поліція розшукує зловмисників.