В Киеве очередной антирекорд: за сутки около 1,9 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве за последние сутки зафиксировано 1899 новых случаев заболевания COVID-19, что является антирекордом за время пандемии, при этом за сутки больше всего случаев - в Днепровском районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1899 человек, 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437", - отметил он.
По его словам, заболели:
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- 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
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- 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет
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- 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.
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Заболел в том числе и 51 медик. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356. В Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев", - добавил Кличко.
Напомним, на 10 декабря 2020 года в Украине зафиксирован 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 858 714 человек, выздоровело - 465 021 лицо, также зафиксировано 14 470 летальных случаев.