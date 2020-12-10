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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72421 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95529 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115232 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150348 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198664 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194847 просмотра

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2 марта, 18:35 • 282127 просмотра

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В Киеве очередной антирекорд: за сутки около 1,9 тыс. новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9586 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве за последние сутки зафиксировано 1899 новых случаев заболевания COVID-19, что является антирекордом за время пандемии, при этом за сутки больше всего случаев - в Днепровском районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1899 человек, 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437", - отметил он.

По его словам, заболели:

  • 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет
  • 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболел в том числе и 51 медик. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356. В Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, на 10 декабря 2020 года в Украине зафиксирован 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 858 714 человек, выздоровело - 465 021 лицо, также зафиксировано 14 470 летальных случаев.

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