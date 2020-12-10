У Києві черговий антирекорд: за добу близько 1,9 тис. нових випадків COVID-19

“В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії — 1899 людей, 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 86 437”, — зазначив він.

За його словами, захворіли:



1069 жінок віком від 18 до 89 років



722 чоловіки віком від 19 до 85 років



61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років.



Захворів, зокрема, і 51 медик. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Також одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26 847 мешканців Києва.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 356. У Дарницькому — 315 та в Деснянському районі — 313 випадків”, — додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло — 858 714 осіб, одужало — 465 021 особа, також зафіксовано 14 470 летальних випадків.