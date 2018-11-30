В Киеве из-за гололеда травмировались 53 человека

"За 29 (ноября - ред.) взрослых - 44, детей - 9" - ответила Наталья Вишневская на уточняющий вопрос корреспондента УНН о том, сколько людей травмировано за последние сутки.



Напомним, в Украине надвигаются морозы.



Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.



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