В Киеве из-за гололеда травмировались 53 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались и обратились в медицинские учреждения 53 человека, из них 9 детей. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 29 (ноября - ред.) взрослых - 44, детей - 9" - ответила Наталья Вишневская на уточняющий вопрос корреспондента УНН о том, сколько людей травмировано за последние сутки.
Напомним, в Украине надвигаются морозы.
Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.
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