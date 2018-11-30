У Києві через ожеледицю травмувалося 53 людини

"За 29 (листопада - ред.) дорослих – 44, дітей – 9" - відповіла Наталія Вишневська на уточнююче питання кореспондента УНН про те, скільки людей травмувалося за останню добу.



Нагадаємо, на Україну насуваються морози.



Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.



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