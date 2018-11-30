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23 березня, 12:58 • 174789 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 455680 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 315344 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 259528 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 506184 перегляди

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У Києві через ожеледицю травмувалося 53 людини

У Києві через ожеледицю травмувалося 53 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. За минулу добу у Києві через ожеледицю травмувалися та звернулися до медичних закладів 53 людини, з них 9 дітей. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

"За 29 (листопада - ред.) дорослих – 44, дітей – 9" - відповіла Наталія Вишневська на уточнююче питання кореспондента УНН про те, скільки людей травмувалося за останню добу.

Нагадаємо, на Україну насуваються морози.

Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.

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