В Киеве из-за непогоды резко увеличилось количество ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В столице из-за непогоды резко возросло количество ДТП, за менее чем час в разных районах произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием легковых автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
По информации патрульных в столице из-за непогоды за менее часа, с 12:32 до 13:10, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. В частности, ДТП произошло на улице Дегтяревской, Кирилловской, на Боричеву спуске, на Набережном шоссе, улице Щусева и на Печерском спуске. Сейчас на этих участках затруднено движение транспорта.
Напомним, утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников.
Синоптики прогнозируют, что в Украине температура воздуха еще до конца этой недели повысится, на юге — до 10 градусов тепла. Осадки продолжатся, но местами из снега перейдут в дождь, на дорогах — гололедица.