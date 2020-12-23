У Києві через негоду різко збільшилася кількість ДТП

За інформацією патрульних у столиці через негоду за менше ніж годину, з 12:32 до 13:10, сталося шість дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, ДТП сталися на вулиці Дегтярівській, Кирилівській, на Боричевому узвозі, на Набережному шосе, вулиці Щусєва та на Печерському узвозі. Наразі на цих ділянках ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працює 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.

Синоптики прогнозують, що в Україні температура повітря ще до кінця цього тижня підвищиться, на півдні — до 10 градусів тепла. Опади продовжаться, але місцями зі снігу перейдуть у дощ, на дорогах — ожеледиця.