В Україні потепліє до +10° ще до кінця цього тижня - синоптики

"У наступні дві доби в більшості областей, в суботу у східній та південній частині мокрий сніг та дощ, у п'ятницю на сході та північному сході країни місцями значні опади. У північно-східних та східних областях подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі 24 грудня на заході країни місцями туман, 25-26 грудня у південній та східній частині окремі пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла. При цьому найближчої ночі у східній частині 4-9° морозу, вдень 24 грудня на заході, 25 грудня на півдні країни 5-10° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.