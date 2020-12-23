В Украине потеплеет до +10° еще до конца этой недели - синоптики

"В последующие двое суток в большинстве областей, в субботу в восточной и южной части мокрый снег и дождь, в пятницу на востоке и северо-востоке страны местами значительные осадки. В северо-восточных и восточных областях местами гололед, на дорогах гололедица, ночью 24 декабря на западе страны местами туман, 25-26 декабря в южной и восточной части отдельные порывы ветра 15-20 м/с ", - сообщили синоптики.

По их данным, температура ночью и днем от 4° мороза до 4° тепла. При этом ближайшей ночью в восточной части 4-9° мороза, днем 24 декабря на западе, 25 декабря на юге страны 5-10° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.