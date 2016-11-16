В Киеве из-за концерта "Потапа и Насти" произошли столкновения активистов с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве из-за концерта "Потапа и Насти" подрались правые активисты и полиция. Столкновения произошли перед дворцом "Украина", сообщает УНН со ссылкой на "Общественное".
Как сообщает СМИ, участники акции с символикой ВО "Свобода" и "Сокол" протестовали против проведения концерта. Активисты скандировали "Позор!" И "Куда вы ведете своих детей?».
В результате столкновения есть задержанные. Как сообщили изданию правоохранители, "участники акции бросали яйца в посетителей концерта".
Участники акции также планируют собраться под райотделом.