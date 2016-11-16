У Києві через концерт “Потапа і Насті” сталися сутички активістів із поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві через концерт "Потапа і Насті" побилися праві активісти та поліція. Сутички сталися перед палацом “Україна”, повідомляє УНН із посиланням на "Громадське".
Як повідомляє ЗМІ, учасники акції із символікою ВО “Свобода” та “Сокіл” протестували проти проведення концерту. Активісти скандували “Ганьба!” та “Куди ви ведете своїх дітей?”.
У результаті сутички є затримані. Як повідомили виданню правоохоронці, "учасники акції кидали яйця у відвідувачів концерту".
Учасники акції також планують зібратися під райвідділком.