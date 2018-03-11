В Киеве из-за футбольного матча сегодня могут закрыть на вход три станции метро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в связи с проведением на НСК “Олимпийский” футбольного матча между командами “Динамо” и “Верес”, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр киевской подземки.
“Да, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций „Дворец спорта“, „Олимпийская“ и” Площадь Льва Толстого", — говорится в сообщении.