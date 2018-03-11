У Києві через футбольний матч сьогодні можуть закрити на вхід три станції метро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні у зв’язку з проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” та “Верес”, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр київської підземки.
“Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — йдеться у повідомленні.