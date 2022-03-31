В Киеве частично разрешат продажу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С завтрашнего дня, 1 апреля, в Киеве частично разрешат продажу алкоголя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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"В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", - говорится в сообщении.
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С 1 марта в Киеве запретили продавать алкогольные напитки.
Напомним, с 24 февраля Киев перевели на условия военного положения.
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Верховнвя Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток.