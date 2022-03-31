В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Цитата

"В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", - говорится в сообщении.

Дополнение

С 1 марта в Киеве запретили продавать алкогольные напитки.

Напомним, с 24 февраля Киев перевели на условия военного положения.

Добавим

Верховнвя Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток.



