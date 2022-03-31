У Києві частково дозволять продаж алкоголю

Цитата

"У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З 1 березня в Києві заборонили продавати алкогольні напої.

Нагадаємо, з 24 лютого Київ перевели на умови воєнного стану.

Додамо

Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб.



