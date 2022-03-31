У Києві частково дозволять продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Відзавтра, 1 квітня, у Києві частково дозволять продаж алкоголю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Цитата
"У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
З 1 березня в Києві заборонили продавати алкогольні напої.
Нагадаємо, з 24 лютого Київ перевели на умови воєнного стану.
Додамо
Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб.