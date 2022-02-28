Від завтра у Києві суворо заборонять продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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"Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім!" - повідомив Кличко.
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Окремо міський голова звернув увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: "Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, - не краще за мародерство".
Доповнення
У КМДА повідомили, що 28 лютого в Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.
Як зазначили, загалом ця ніч в Києві пройшла спокійно, було кілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому у столиці можна буде побачити укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди.