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С завтрашнего дня в Киеве строго запретят продажу алкоголя

С завтрашнего дня в Киеве строго запретят продажу алкоголя

Киев • УНН

 • 193437 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!" - сообщил Кличко.

Добавим

Отдельно городской голова обратил внимание владельцев магазинов и сетей, аптек цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства: "Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Потому что это, во время войны, - не лучше мародерства".

Дополнение

В КГГА сообщили, что 28 февраля в Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Как отметили, в целом эта ночь в Киеве прошла спокойно, было несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому в столице можно будет увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.

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