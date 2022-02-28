С завтрашнего дня в Киеве строго запретят продажу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!" - сообщил Кличко.
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Отдельно городской голова обратил внимание владельцев магазинов и сетей, аптек цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства: "Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Потому что это, во время войны, - не лучше мародерства".
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В КГГА сообщили, что 28 февраля в Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.
Как отметили, в целом эта ночь в Киеве прошла спокойно, было несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому в столице можно будет увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.