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В Киеве строительство продемонстрировало рост почти на 25%

Киев • УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице индекс строительной продукции вырос почти на 24,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

В Киеве строительство продемонстрировало рост почти на 25%

Индекс строительной продукции в январе-августе 2019 года составляет 124,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по Украине индекс строительной продукции составляет 120,8%.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".

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