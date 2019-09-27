У Києві будівництво продемонструвало зростання майже на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У столиці індекс будівельної продукції зріс майже на 24,7%. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Індекс будівельної продукції у січні-серпні 2019 року становить 124,7% порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Загалом по Україні індекс будівельної продукції становить 120,8%.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".