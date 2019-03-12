В Киеве здание НАБУ забросали яйцами и облили кровью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Возле здания Национального антикоррупционного бюро прошла акция, во время которой вход облили животной кровью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"Сегодня на линию "102" поступила информация о том, что в здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова в Соломенском районе (Киева - ред.) пришла группа лиц: участники акции облили вход животной кровью, бросали яйца и оставили наклейки на фасаде", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что по прибытию на место правоохранители установили организатора акции, о проведении которой заранее не были проинформированы органы местного самоуправления.
"Поэтому на мужчину будут составлены административные материалы по ст. 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, произошло столкновение, в результате которого в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них госпитализировали.
По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.