У Києві будівлю НАБУ закидали яйцями і облили кров'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Біля будівлі Національного антикорупційного бюро пройшла акція, під час якої вхід облили тваринною кров’ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
"Сьогодні на лінію "102" надійшла інформація про те, що під будівлю Національного антикорупційного бюро України на вулиці Василя Сурікова у Солом’янському районі (Києва - ред.) прийшла група осіб: учасники акції облили вхід тваринною кров’ю, кидали яйця та залишили наклейки на фасаді", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що по прибуттю на місце правоохоронці встановили організатора акції, про проведення якої завчасно не були поінформовані органи місцевого самоврядування.
"Тож на чоловіка будуть складені адміністративні матеріали за ст. 185-1 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, сталася сутичка, внаслідок якої до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них госпіталізували.
Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані.