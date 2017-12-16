В Киеве авто врезалось в грузовик: есть пострадавший

“ДТП. Киев. Московский проспект 9, Шкода Фабия влетел в припаркованный грузовик”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии пострадал водитель.

Сейчас на месте ДТП работает полиция.

Напомним, что вчера вечером состоялась масштабная авария в Киеве: столкнулись три автомобиля.

Как сообщал УНН, в результате ДТП под Киевом пострадал ребенок.