В Киеве авто врезалось в грузовик: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице на Московском проспекте автомобиль врезался в грузовик. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП. Киев. Московский проспект 9, Шкода Фабия влетел в припаркованный грузовик”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии пострадал водитель.
Сейчас на месте ДТП работает полиция.
Напомним, что вчера вечером состоялась масштабная авария в Киеве: столкнулись три автомобиля.
Как сообщал УНН, в результате ДТП под Киевом пострадал ребенок.