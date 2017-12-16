У Києві авто врізалось у вантажівку: є постраждалий

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці на Московському проспекті автомобіль врізався у вантажівку. Внаслідок аварії постраждав водій автомобіля, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“ДТП. Київ. Московський проспект 9, Шкода Фабія влетів у припарковану вантажівку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії постраждав водій.

Наразі на місці ДТП працює поліція.

Нагадаємо, що вчора ввечері відбулась масштабна ДТП в Києві: зіткнулись три автомобілі.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина.

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