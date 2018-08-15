В Киеве водитель сбил на переходе мужчину и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Деснянском районе Киева автомобиль Audi на пешеходном переходе сбил мужчину, а после того, неподалеку бросил транспортное средство на трамвайных путях.. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
Как рассказали правоохранители к ним поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Милославской в Деснянском районе столицы.
"На месте происшествия было установлено, что на пешеходном переходе автомобиль Audi на большой скорости совершил наезд на группу лиц. В результате, один человек получил телесные повреждения, еще три человека, женщина с двумя детьми, смогли избежать столкновения, однако находились в шоковом состоянии. Автомобиль Audi с места происшествия скрылся. Пока врачи скорой оказывали неотложную помощь пострадавшему, патрульные установили, что авто Audi было в иностранной регистрации, и в салоне находилось два человека. Также очевидцы происшествия предоставили описание водителя и пассажира и указали, что транспортное средство, причастное к ДТП, уехало в направлении улицы Закревского", - рассказали в пресс-службе.
Патрульные добавили, что чуть позже, они обнаружили автомобиль Audi, похожий по ориентировке, брошенным на трамвайных путях на улице Закревского.
"Лица, которые находились в автомобиле начали убегать. К поискам лиц, причастных к совершению ДТП, были привлечены все экипажи Деснянского района города. В результате, патрульные задержали водителя и пассажира, вероятно, причастных к совершению ДТП с пострадавшими. Оба мужчины имели признаки алкогольного опьянения", - уточнили в пресс-службе.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали задержанных. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. В дальнейшем делом заниматься следователи.
Напомним, два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры на Житомирщине.