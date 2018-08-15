У Києві водій збив на переході чоловіка та втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Деснянському районі Києва автомобіль Audi на пішохідному переході збив чоловіка, а після того, неподалік покинув транспортний засіб на трамвайній колії. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції України, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці до них надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Милославській у Деснянському районі столиці.
“На місці події було встановлено, що на пішохідному переході автомобіль Audi на великій швидкості здійснив наїзд на групу осіб. У результаті, один чоловік отримав тілесні ушкодження, ще троє людей, жінка з двома дітьми, змогли уникнути зіткнення, однак перебували у шоковому стані. Автомобіль Audi з місця пригоди втік. Поки лікарі швидкої надавали невідкладну допомогу потерпілому, патрульні встановили, що авто Audi було на іноземній реєстрації, й у салоні перебувало двоє осіб. Також очевидці події надали опис водія та пасажира й вказали, що транспортний засіб, причетний до ДТП, поїхав у напрямку вулиці Закревського”, — розповіли у прес-службі.
Патрульні додали, що трохи згодом, вони виявили автомобіль Audi, схожий за орієнтуванням, покинутим на трамвайних коліях на вулиці Закревського.
“Особи, які перебували в автомобілі почали втікати. До пошуків осіб, причетних до вчинення ДТП, було залучено усі екіпажі Деснянського району міста. У результаті, патрульні затримали водія та пасажира, ймовірно, причетних до вчинення ДТП з потерпілими. Обоє чоловіків мали ознаки алкогольного сп’яніння”, — уточнили у прес-службі.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, якій і передали затриманих. Потерпілого чоловіка госпіталізували до лікарні. Надалі справою займатимуться слідчі.
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